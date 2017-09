Îl mai ştiţi pe cel mai negru bebeluş din lume? Mii de oameni au fost impresionaţi de povestea lui tragică

08:10

Zina Dumitrescu îşi trăieşte liniştită bătrâneţea la un azil, de mai bine de şase ani. Se pare că şi-a găsit un companion care i-a devenit mai mult decât un prieten. Domnul Ion L. locuieşte la acelaşi azil de batrâni, are 82 de ani şi are aceleaşi pasiuni şi activităţi ca şi fosta creatoare de modă. Apropierea dintre cei doi s-a produs treptat, domnul Ion ajungând la azil în urma cu un an şi jumătate.