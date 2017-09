Horoscop, sâmbătă, 23 septembrie 2017. Berbecii își revizuiesc dorințele. S-ar putea vedea nevoiți să renunțe la unele dintre ele

19:10

“Sunt un vagabond, interesant / Știi că sunt faimos, și în trabant”! Asa canta baietii de la VagaBlunt, care chiar azi lanseaza noul lor single, “Trabant”, in colaborare cu Sprint Music. “Piesa Trabant a pornit dintr-o joaca foarte constructiva in studio. Mesajul, credem noi, este unul pozitiv si de incredere in sine, scotand la suprafata […] Post-ul VIDEO/ Nu contează ce maşina conduci! VagaBlunt lansează Trabant! apare prima dată în Libertatea.ro.