Ministrul Pop lovește din nou: Cer anticipat scuze pentru greșelile pe care le-am făcut

11:10

Guvernul e de mult timp deja in cautarea unei solutii miraculoase, o reforma fiscala, ceva, care sa astupe gaura uriasa din bugetul national. S-a multumit deocamdata cu ciupeli, inclusiv din noua acciza pe carburanti. Acum, una dupa alta, primariile de comune recunosc ca le paste falimentul, pentru ca nu mai au de unde plati salariile marite angajatilor. Presedintele Asociatiei Comunelor din România, Emil Draghici, confirma situatia. „Mai mult de jumatate din comune nu au resurse financiare de a-si plati salariile pâna la sfârsitul anului. Daca nu se vine cu o rectificare, bineînteles pozitiva, pentru acoperirea acestor goluri se va intra în anul 2018 cu goluri mari în ceea ce priveste neacordarea drepturilor salariale. Vom fi în situatia în care platim obligatiile catre stat pentru salarii, dar nu platim drepturile salariale. Noiembrie si decembrie vor fi luni criminale”, a declarat Emil Draghici, la Europa FM. In opinia lui, noiembrie va fi luna in care se vor vedea, cu adevarat, efectele Legii salarizarii, care a permis mariri neuniforme de salarii, dupa bunul plac, de la o primarie la alta. Intrata in vigoare la 1 iulie, Legea salarizarii a stabilit salariile pentru primari, viceprimari si sefi de consilii judetene, lasand salariile functionarilor din administratie la latitudinea consiliilor locale. Singura conditie impusa a fost ca acestea sa nu depaseasca leafa unui viceprimar. Premierul Mihai Tudose spune ca problema e exclusiv a primarilor, care nu au decat sa gaseasca solutii. De cealalta parte, primarii asteapta solutii de la Guvern. „in caz contrar, se va ajunge in situatia ca angajatii din administratia locala, in momentul in care nu-si vor mai primi lefurile, sa dea autoritatile locale in judecata. „Trebuie privit nu ca un risc, ci ca o necesitate ca personalul din administratie sa mearga în instanta. Va aparea atunci autoritatea de lucru judecat care va determina costuri suplimentare”, spune presedintele Asociatiei Comunelor din Romania. Cateva comune aflate deja in imposibilitate de functionare au fost identificate recent de Mediafax. Bugetul Primariei Dimacheni, judetul Botosani, este gol. Nu mai sunt bani pentru salarii, dar nici pentru lemnele de foc necesare încalzirii birourilor. Cei 15 angajati nu îsi vor primi luna aceasta salariile, bugetul comunei fiind gol dupa ce conducerea institutiei a majorat, conform legii, salariile începând cu data de 1 iulie si nu a mai primit alti bani pentru asigurarea cheltuielilor de functionare. Primaria are deja datorii la iluminatul public, la compania care aduna gunoiul din localitate si restante la plata navetei profesorilor. “Am ramas fara bani dupa ce am crescut salariile personalului si tot asteptam rectificarea bugetara. Bugetul este gol”, a declarat viceprimarul comunei Dimacheni, Valentin Albu, scrie graiulsalajului.ro