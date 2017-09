Capăt de drum pentru Copil, la Metz » A pierdut în sferturile de finală, după victoria entuziasmantă din turul precedent

23:10

Devis Mangia, tehnicianul celor de la CS U Craiova, a avut un dialog mai aprins cu Claudiu Niculescu la finalul meciului pe care oltenii l-au încheiat la egalitate, 1-1 cu Voluntari şi susţine că ar fi auzit "cuvinte în plus" rostite de tehnicianul român. "Nu, nu s-a întâmplat nimic urât, mi s-a părut că am auzit ceva cuvinte în plus. Nu e nicio problemă cu el", a spus Mangia la Look TV. ...