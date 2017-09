Cum a va chema pe fetița Gabrielei Cristea. Numele a fost ținut secret până acum

15:00

Actorul Colin Firth are cetățenie italiană. Actorul britanic Colin Firth, care a catalogat Brexitul drept un “dezastru de proporții neașteptate”, are începând de vineri, 22 septembrie, și cetățenie italiană. „Celebrul actor, care a primit un Oscar (în 2011 – n.r.) pentru interpretarea sa din filmul ‘The King’s Speech/Discursul regelui’ (2010), unde a avut rolul principal, […] Post-ul Actorul britanic Colin Firth are cetățenie italiană. “Brexit-ul e un dezastru de proporții neașteptate” apare prima dată în Libertatea.ro.