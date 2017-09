A jucat ultimii bani la cazino încercând să-şi salveze compania. Astăzi conduce un imperiu de miliarde de dolari

09:40

Potrivit datelor oficiale, Rusia a avut, anul trecut, 131 de sateliti plasati pe orbita. Unii experti cred insa ca realitatea este cu totul alta si ca numarul aparatelor rusesti este considerabil la mic, pentru ca informatiile privind defectarea acestor instalatii nu sunt facute publice. Spre comparatie, SUA dispune de 593 de sateliti, iar China de 192, ceea ce este foarte mult, avand in vedere ca Beijing a invatat sa trimita propriile aparate in spatiu abia in 1999. "Rusia, tara care a lansat primut primul satelit artificial si a trimis primul om in cosmos, a ajuns la periferia multor piete de resort, inclusiv in domeniul constructiei de sateliti", spune Andrei Ionin, de la Academia de cosmonautica a Rusiei. Directorul Centrului pentru comunicatii cosmice "Skolkovo", Alekandr Krylov, epoca de aur a activitatii spatiale a durat, in URSS, din 1970 pana in 1991. A fost o perioada cand sovieticii a lansau anual aproape 100 de aparate cosmice. Dupa care ritmul a scazut dramatic. In schimb, SUA au luat avant in special in anii 1990, cand a fost creat sistemul de sateliti de comunicatii Iridiaum, Globalstar si Orbcomm, pentru ca in prezent sa trimita pe an cam 70 de sateliti", a detaliat Krylov. In ceea ce priveste China, care a aparut pe lista statelor spatiale in anii 1970, traverseaza un adevarat boom in domeniu: in primul deceniu al secolului 21, la plasat pe orbita 87 de sateliti, toti de succes. De altfel, gradul de siguranta al lansarilor a atins in China 100%, rezultat pe care nu l-au obtinut nici SUA, nici Rusia. In privinta banilor, liderul absolut la acest capitol il ocupa Statele Unite, cu 19,3 miliarde de dolari alocate anual pentru dezvoltarea programelor spatiale. Americanii sunt urmati de China, cu 6 miliarde, Uniunea Europeana, 5,71 miliarde si Japonia cu 3 miliarde. Rusia ocupa numai pozitia a cincea, cu 2,9 miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale americane.