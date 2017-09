FOTO&VIDEO/ Ce frumoasă e fiica medicului Radu Zamfir, supraviețuitorul accidentului aviatic din Apuseni! Lavinia aspiră la o carieră artistică

11:50

HP concediază 5.000 de angajați. Compania IT Hewlett-Packard, cunoscută și sub numele de HP, are sediul în Palo Alto, California, SUA. Este specializată în producerea calculatoarelor personale, laptopuri, servere, imprimante, produse soft etc. În 2010, HP deținea 32,6% din piața mondială de servere. Dar, pentru eficientizare, conducerea a decis să rupă compania în două părți […] Post-ul Concedieri la HP! Până în 2020, compania vrea să taie cheltuielile cu 1,5 miliarde de dolari apare prima dată în Libertatea.ro.