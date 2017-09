Rezultate EXIT-POLL | ALEGERI GERMANIA | Partidul Angelei Merkel, CDU, câştigă scrutinul parlamentar

17:10

Maria Şarapova şi-a lansat recent cartea "Unstoppable: My life so far", în care îşi povesteşte viaţa şi vorbeşte inclusiv despre scandalul de dopaj în care a fost implicată. Pe 20 septembrie, Şarapova şi-a prezentat cartea în Los Angeles, unde s-a întâlnit şi cu o regizoare româncă.