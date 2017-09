Liga 1, etapa 12. FC Botoșani – Viitorul (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Meci pentru un loc în play-off

Liga 1, etapa 12. FC Botoșani – Viitorul (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Meci pentru un loc în play-off. FC Botoșani – FC Viitorul (ora 18.00, Digi, Telekom, Look) VIDEO AICI, AICI FC Botoșani FC Botoșani se află pe locul 5 în clasamentul Ligii 1 Betano, având 20 puncte după 11 etape. Cu un succes […] Post-ul Liga 1, etapa 12. FC Botoșani – Viitorul (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Meci pentru un loc în play-off apare prima dată în Libertatea.ro.

