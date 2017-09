Cum ar putea pierde Merkel mandatul de cancelar: De la Jamaica la Kenya – ghid pentru eventualele coaliții

11:20

Fiul Silviei de la Vegas este un geniu. Băiatul are un an şi şapte luni şi ştie aproape tot alfabetul în limba engleză. Pediatra copilului i-a spus vedetei să îi facă un test. Silvia Lăuneanu a povestit despre ce poate face Alexandru la vârsta de nici doi ani. Artista recunoaște că acesta este un băiat […]