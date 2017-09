BANCUL ZILEI: "Mi-am asortat chiloţii cu şosetele"

13:20

Condamnarea omului de afaceri Aurel Gabriel Popoviciu, cunoscut sub numele de Puiu Popoviciu, la 7 ani de inchisoare, alaturi de alte persoane in dosarul Baneasa - USAMV, s-a pronuntat atat la fond, cat si definitiv in apel la ICCJ, fara sa se fi stabilit existenta prejudiciului, potrivit luju. Citește mai departe...