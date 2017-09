Chiar și Liviu Dragnea crede că PSD-istul Codrin Ștefănescu vorbeștea prea mult

08:50

Creşterea ROBOR-ului la 3 luni de la 0,6%/an la 1%/an înseamnă 100 de lei în plus pe lună la creditul Prima Casă(dobânda este ROBOR la 3 luni plus 2 puncte procentuale; deci acum este 3%, am luat în considerare un credit de 60.000 de euro, echivalent în lei la un curs de 4,6 lei). Într-un an, plătiţi în plus 1.104 lei. La prima vedere 100 de lei în plus pe lună, la rata la bancă, parcă nu se văd cum pleacă din buzunar. Estimările analiştilor este că ROBOR-ul la 3 luni se va duce spre 2% anul viitor, dacă rata inflaţiei va creşte peste 2%, aşa cum arată prognozele BNR. Deci veţi plăti încă 100 de lei în plus pe lună, mai precis 92 de lei, şi 1.100 de lei pe an. În ultimii 2-3 ani România a traversat cea mai bună perioadă din istoria ei, din perspectiva costurilor de finanţare în lei, dar şi în euro. Nimeni nu s-a gândit vreodată că dobânzile vor să scădea atât de jos, la sub 1%/an, într-o ţară unde inflaţia a lăsat amintiri urâte. Citește mai departe în ZF.