Billboard 200: Noul album Foo Fighters, pe primul loc; trupa k-pop BTS debutează în forță

Cel mai recent disc al formației americane Foo Fighters, ''Concrete and Gold'', a ajuns pe prima poziție a topului Billboard 200, iar grupul masculin BTS este protagonistul celui mai bun debut al unei trupe k-pop, performanță obținută datorită albumului ''Love Yourself: Her'', informează luni Reuters.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres