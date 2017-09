Astra - CFR Cluj // liveTEXT+VIDEO ACUM » Deac majorează diferența

22:10

Vasile Miriuță s-a stabilit în Ungaria după plecarea de la Dinamo ca jucător, în anul 2002. A explicat în emisiunea Tribuna Zero, moderată de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, cum a ajuns să-și ia cetățenie maghiară și de ce a ales să evolueze pentru naționala vecină. "În primul rând, am jucat la Dinamo înainte de a juca în Ungaria. Am fost la un turneu în Gyor cu Dinamo. ...