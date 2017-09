Simona Halep - Daria Kasatkina, liveTEXT după 12:00 » Românca debutează azi în turneul de la Wuhan

23:10

Dan Petrescu a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a primit două goluri, deși CFR Cluj s-a impus în meciul disputat la Giurgiu împotriva Astrei, scor 3-2. "Puteau chiar să egaleze, am riscat să pierdem acest meci. Am un gust amar, n-aș fi vrut să mai am emoții după ce am dat al treilea gol. A fost ceva prin careu pe-acolo. La Giurgiu n-a câștigat nimeni până acum, efortul a fost mare. E o victorie meritată. ...