EXCLUSIV. Ludovic Orban anunță că vrea să fie premier, dacă PNL va câștiga alegerile parlamentare

14:30

Biletul zilei pariuri fotbal, 26 septembrie. Liga Campionilor, în atenția pariorilor. Biletul zilei din fotbal conține, așa cum era de așteptat, propuneri de pariere pentru partide din UEFA Champions League. Am ales să mizăm pe Napoli vs Feyenoord, Manchester City vs Sahtior și Sevilla vs Maribor. Biletul Zilei Fotbal 26 septembrie După cum ați observat, toate […] Post-ul Biletul zilei pariuri fotbal, 26 septembrie. Liga Campionilor, în atenția pariorilor apare prima dată în Libertatea.ro.