Pantalonii lui Kim au ajuns de RÂSUL presei internaţionale şi a reţelelor de socializare

21:15

1. Joi, 21 octombrie 2017 seara, aflat hăt departe, în America, într-un nou voiaj de shopping pentru Răvășitoarea, Klaus Iohannis s-a referit, în fine, într-o conferință de presă discretă, la Legea adoptată de Parlamentul Ucrainean împotriva minorităților naționale: „Cînd am aflat de această lege, am contramandat vizita mea în Ucraina și am contramandat și primirea președintelui Parlamentului, care se anunțase pentru sfîrșitul lunii septembrie la mine, dînd astfel semnale diplomatice extrem de puternice. Anularea unei vizite prezidențiale e un semnal extrem de puternic”.