Viaţa tătarilor de altădată. Când trebuia femeia să sărute mâna soţului şi ce era obligatoriu să facă după fiecare act sexual

The Guardian şi The Times laudă la unison opera "Oedipe", care a deschis sezonul londonez la Royal Festival Hall. Într-o avalanşă de patru şi cinci stele, cronicarii muzicali britanici au recenzat concertul cu „Oedipe” de la Royal Festival Hall, susţinut de London Philharmonic Orchestra (LPO) sub bagheta lui Vladimir Jurowski, la modul cel mai entuziast.