Vremea se răceşte uşor, iar în sudul ţării este posibil să burniţeze. Prognoza meteo

Vremea se raceste usor. Mai apar ceva innorari in sud-vest, in regiunile sud-estice si in sudul extrem si tot aici e posibil sa ploua slab sau sa burniteze. In rest este soare si atmosfera placuta.

