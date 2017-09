Mâncare de cartofi cu ciolan afumat și salată verde

11:20

Cu doar patru ore înainte de ridicarea cortinei, Rachele Gilmore, o soprană de doar 16 ani, află că trebuie s-o înlocuiască pe titulară, într-una dintre cele mai grele arii din cea mai dificilă operă posibilă, ”Povestirile lui Hoffmann”, de Jacques Offenbach, pe scena ”Metropolitanului” din New York. Scapă de emoții, are un debut remarcabil și prinde un La bemol, cea mai înaltă notă luată vreodată pe faimoasa scenă în aproape 140 de ani de istorie