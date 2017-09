Dragnea, despre atacul președintelui la miniștrii vizați de DNA: A venit supărat din vacanţă şi ne-a certat pe toţi/ Reacția Președinției: E o glumă?

08:40

"Avem capacitatea de a face faţă celor mai periculoase ameninţări din partea Coreii de Nord, dar şi de a-i sustine pe diplomaţii noştri să menţină această situaţie cât mai mult timp la nivel diplomatic", a spus el, subliniind ca presiunile asupra Phenianului au sporit ca urmare a rezoluţiei ONU. Ce se stie insa despre programul nuclear nord-coreean? Proiectilele nucleare pot fi fabricate fie din plutoniu militar (plutoniu-239), fie din uraniu inalt imbogatit (uraniu-235). La testele din 2006 si 2009, nord-coreenii au folosit, potrivit Arms Control Association, prima varianta. "Sufletul" programului nuclear nord-coreean se afla la Yongbyon Nuclear Scientific Center, situat la 90 de kilometri de Phenian si unde, in 1986, a fost pus in functiune un reactor care lucreaza pe baza de apa grea (Heavy Water Gas Cooled Reactor -HWGCR), considerat de experti spre principala sursa de plutoniu. Tot aici este concentrata o mare parte a tehnologiei si studiilor de cercetare efectuate de nord-coreeni in domeniu nuclear, fie el pasnic sau militar. Nu se stie cat plutoniu militar a acumulat, de-a lungul anilor, Coreea de Nord. Unii vorbesc de 39 de kilograme, altii chiar de 60 de kilograme. Anul trecut, Phenianul a recunoscut ca imbogateste uraniu. Conform datelor Institutului pentru problemee pacii SIPRI, nord-coreenii dispun de capacitatea de a produce anual 2 tone de uraniu slab imbogatit si 40 de kilograme de uraniu puternic imbogatit. Analistii din domeniu afirma ca Phenianul isi procura materialele necesare, ba chiar specialisti, de pe piata neagra. In 3 septembrie, Coreea de Nord a anuntat ca a testat o bomba cu hidrogen, dar informatia nu a fost confirmata din surse independente. Oricum, in ziua testului a fost inregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe Richter. Potrivit estimarilor Fondului norvegian pentru cercetatori geo-fizice, NORSAR, forta exploziei subterane a fost de 120 kilograme echivalent trotil. Expertii SIPRI afirma ca regimul de la Phenian dispune de 10-20 focoase nucleare, in timp ce analistii militari americani sustin ca arsenalul nord-coreenilor s-ar ridica la 60 de astfel de proiectile. Coreea de Nord dezvolta rachete inca din anii 1960, program la care a beneficiat de ajtutorul URSS-ului, al Chinei si al tarilor din Orientul Mijlociu. Potrivit informatiilor disponibile, in august 2017, Phenianul avea 15 tipuri de rachete balistice, printre care: - Racheta Nodong-1, cu raza medie de actiune, capabila sa zboare aproximativ 1500 kilometri, putand ajunge, prin urmare, in Japonia si Coreea de Sud. - Teoretic, racheta Musudan ar trebui sa strabata pana la 4000 de kilometri, dar testele au esuat. - Testata in mai 2017, racheta Hwasong-12 ar trebui sa doboare tinte aflate la 4.500 kilometri distanta (Insula Guam se afla la 3.400 km de Coreea de Nord), in timp ce raza de actiune a Hwasong-14 ar fi de 10.000 de kilometri, adica pana in Statele Unite. In plus, nord-coreenii lucreaza la rachetele KN-08 si KN-14, care ar urma sa parcurga pana la 11.500 kilometri. Numarul exact al rachetalor aflate in dotarea fortelor strategice nord-coreenii nu este cunoscut. Se crede insa ca exista in jur de 200 de rachete Nodong.