Locuitorii din Hawaii, avertizați să se pregătească pentru un eventual atac nuclear al Coreei de Nord

17:10

Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente Ana Maria Pătru a fost pusă sub control judiciar. Pătru a petrecut aproape şapte ore, miercuri, la DNA Ploieşti, fiind pusă sub control judiciar în noul dosar de corupţie în care este cercetată pentru trei infracţiuni. La ieşirea de la DNA, Pătru a făcut din nou acuzaţii grave la