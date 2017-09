Becali a oferit declarațiile zilei » "Șarpele" Coman, Mbappe și faza din Champions League care l-a emoționat până la lacrimi: "A fost vorba despre dragoste" :D

11:50

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit în această dimineață despre Florinel Coman, despre care spune că poate fi mai bun decât Kylian Mbappe, atacantul lui PSG. "O să ziceți că am înnebunit. Da, Mbappe e mare. Dar dacă ne ocupăm de Florinel Coman, poate ajunge mai mare. Are ceva în plus. Bine, acum nu se compară. Dar Coman are ceva în plus, nativ. Are driblingul în plus. E mai șarpe Coman decât Mbappe", a spus Becali la Pro X. ...