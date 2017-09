S-a descoperit motivul prăbușirii Simonei Halep. Are probleme mari în China

12:40

Antrenorul Vasile Miriuță a explodat după meciul Dinamo – Concordia Chiajna 2-3, în restanța din etapa a 11-a, de miercuri. ”Știam că am venit la Dinamo, aici nu-ți permiți să pierzi. Am avut 1-0, am făcut acea greșeală impardonabilă (n.r. a lui Romera), n-ao voie să greșești la nivelul asta. Culmea e că am intrat […] Post-ul Vasile Miriuță a explodat: ”Cine va demonstra că merită să poarte tricoul ăsta, va juca! Dacă nu, pot să pierd cu copii de 19 ani, ei măcar își dau viața. Și asta vor suporterii” apare prima dată în Libertatea.ro.