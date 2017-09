Topul devierilor sexuale văzute în public. Apucături bolnave şi expuneri indecente virale – Foto +18

14:30

Am tot vorbit despre cancere, despre latură psihologică a unui astfel de diagnostic, dar nu am abordat una dintre cele mai frecvente cauze de deces, și anume tromboza sub formele ei cunoscute: cea coronariană (infarctul miocardic), de la nivelul vaselor cerebrale (AVCul) și venoasă profundă sau trombembolismul pulmonar (infarctul pulmonar).