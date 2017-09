Percheziții după o crimă sadică din Irlanda. Un bărbat a fost ucis de români pentru taxa de protecție

18:10

România are drumuri mai proaste decât Tanzania, Uganda sau Burundi, arată un raport al Forumului Economic Mondial. Per total, România se găsește pe locul 68 din 137 în privința competitivității economice, însă în privința calității infrastructurii rutiere țara noastră este surclasată de foarte multe state considerate a fi în "lumea a 3-a". La acest capitol, […]