Încă două bărci românești calificate în finale la Mondiale!

Barca masculină de 8 plus 1 e din nou în finală după 16 ani! România are trei echipaje calificate în finală la Campionatele Mondiale de la Sarasota (SUA). După fetele de la 8 plus 1, joi barca de la două vâsle categorie ușoară și barca de 8 plus 1 masculin au primit biletele pentru ultimul act. În a doua semifinală la două vâsle categorie ușoară, Ionela Lehaci și Gianina Beleagă au terminat cursa de 2. ...

