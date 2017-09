Ce s-a întâmplat la pauza meciului? Morais a spus tot din vestiar: "Ne-a zis să le arătăm cine e Steaua"

22:10

Constantin Budescu a vorbit după succesul echipei sale cu Lugano, scor 2-1. Recunoaște că FCSB n-a făcut un meci bun în prima parte și a explicat motivele. "Probabil am intrat foarte relaxați. Am crezut că meciul e câștigat dinainte, dar n-a fost deloc așa. Nici eu nu credeam că putem întoarce, făcusem o repriză foarte slabă. Ei ne-au luat tare la început și ne-au taxat. Mă bucur că am revenit și am întors scorul. ...