I-a îngropat! Fără omul plătit regește de Dinamo, "câinii" erau peste FCSB în Liga 1

Mattia Bottani, marcatorul golului celor de la Lugano, crede că echipa sa n-ar fi trebuit să piardă în fața FCSB-ului, scor 1-2. E de părere că Lugano trebuie să se axeze acum mai mult pe campionat, mai ales că în Europa League are 0 puncte după două meciuri, iar șansele de calificare sunt mult mai mici. "Am avut iar mult ghinion, am făcut un meci ca-n vremurile bune, dar fotbalul nu ne-a avantajat. ...