Exacerbarea celulitei, una din problemele care apar odată cu venirea toamnei. Cum putem remedia? Medicul estetician Adina Alberts răspunde

Gigi Becali, mulțumit pe jumătate, după victoria Stelei, scor 2-1, la Lugano, în Europa League. „Nu e aceeaşi bucurie, e o bucurie pentru că e coeficientul şi sunt câteva sute de mii de euro. Am întâlnit un adversar mai slab ca Dinamo. În prima repriză am jucat ţurca, nu fotbal, nu pot să îmi dau […]