Busculadă într-o gară din Mumbai. Cel puțin 22 de oameni și-au pierdut viața

10:00

Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, a avut de tras cu fiica ei, Zora, care a răcit. Jojo este o actriță și cântăreață de la noi, cunoscută încă de pe vremea când era doar o adolescentă. Actrița, care are o relație cu actorul Paul Ipate, este mămica a doi copii, un băiat pe nume […] Post-ul Jojo are probleme cu fetița. „Mi-a fost tare greu s-o văd cum suferă” apare prima dată în Libertatea.ro.