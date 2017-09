Referendum în Catalonia | Separatiștii anunță că vor deschide „2.315 de secții de vot”

16:40

Kim Kardashian a confirmat, oficial, că așteaptă al treilea copil cu mamă surogat, în cadrul celui de-al 14-lea epicod din reality-showul "Keeping Up With the Kardashians", scrie E! News. După o mulțime de speculații potrivit cărora Kim Kardashian și Kanye West așteaptă un al treilea copil prin intermediul unei mamei surogat, Kim confirmă știrile în […]