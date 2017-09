Uite în ce vilă locuieşte Octavia Geamănu! Se află lângă Palatul Parlamentului şi valorează peste 400.000 euro

15:40

Oh, baby! După săptămâni întregi de zvonuri legate de faptul că celebra Kim Kardashian şi Kanye West aşteaptă al treilea copil apelând la o mamă-surogat, Kim însăşi confirmă ştirea! În materialul video de promovare a sezonului 14 al seriei Keeping Up with the Kardashians, care debutează la E! duminică, 8 octombrie, la ora 21:00, mama micuţilor North şi Saint aduce vestea în timpul unei conversaţii telefonice cu sora ei, Khloe Kardashian.