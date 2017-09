Cum să-ți întărești imunitatea toamna

17:15

Organizatorii târgului BIFE SIM, celui mai important eveniment internațional de mobilier şi decoraţiuni de interior, desfăşurat recent la Romexpo, au plasat ediţia din acest an sub semnul tendinţelor care se manifestă în acest domeniu pe plan mondial, designul fiind deseori în prim-plan. Multe companii au înţeles că şansele de promovare ale unui produs – mobilier, accesoriu sau decoraţiune – sunt net superioare atunci când acesta este pus într-un context de decor şi, mai cu seamă, când este folosit la ambientarea unei întregi funcţiuni. La ediţia din acest an s-au regăsit la standuri numeroase idei de amenajare, iar designul a fost incontestabil o vedetă. Acest lucru arată un fapt foarte îmbucurător pentru industria mobilierului din România, şi anume, pe de o parte există numeroşi şi talentaţi tineri designeri de produs şi de interior care lansează idei proprii, iar pe de altă parte, firmele producătoare au început să aibă printre angajaţi designeri, ca o condiţie necesară pentru succesul lansării unui proiect ...