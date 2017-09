Dan Petrescu surprinde: "Steaua poate câștiga Europa League" » "Bursucul" a anunțat că vrea un jucător de la FCSB

17:10

Constantin Budescu a fost nominalizat de UEFA pentru a doua etapă la rând la titlul de fotbalistul rundei, unde îi are concurenți și pe Theo Walcott (Arsenal) și Andre Silva (AC Milan). update Alexandr Kokorin, de la Zenit Sankt Petersburg, a câștigat titlul de jucătorul rundei în etapa a doua din grupele Europa League. #UEL Player of the Week Bravo to @zenit_spb striker Aleksandr @kokorink9! Watch his goals https://t.co/DCJYA3SfZ8 pic.twitter. ...