Petele de pe ten, una din problemele cu care ne confruntăm toamna. Ce putem face? Medicul estetician Adina Alberts răspunde

21:10

Ștefan Hrușcă nu se mai simte rușinat pentru că este acuzat de faptul că ”dezgroapă” lerul doar în luna decembrie, când umple pușculița după un an de ”hibernare” în Canada. Asta pentru că se pare că artistul a dat exemplu bun. Ionuț Dolănescu face bani cu sacul jumătate de an în România pentru a petrece […] Post-ul EXCLUSIV/ Ionuț Dolănescu l-a detronat pe Ștefan Hrușcă! Prestează din greu jumătate de an, ca să petreacă ierni liniștite acasă, în Florida apare prima dată în Libertatea.ro.