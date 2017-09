Ministrul Transporturilor admite: „Statul a fost prejudiciat de foarte mulţi bani!”

09:01

Articolul scris de Cristian Grosu în urmă cu 2 zile confirmă o bănuială mai veche de a mea, şi anume că această enormitate numit "split TVA" nu este gândită la MF, nici la PSD, ci în altă parte. Că este un experiment făcut pe România de un personaj care nu are nici cea mai mică răspundere pentru eşecul deciziilor pe care le impune: prim-vicele de la BNR şi echipa domniei sale (nu e singur!). De unde mi-a venit ideea năstruşnică cum că aberaţia asta vine de la dl. Florin Georgescu team? Din istoria recentă a fiscalităţii noastre”, susţine consultantul fiscal Gabriel Biriş, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor. Gabriel Biriş vine cu trei exemple concrete: *„Mai ţineţi minte OG 15/2012 (ce ironie, aprobată pe 23 august)? La vremea aceea MF condus direct de dl Florin Georgescu (ministrul finanţelor) şi dl Liviu Voinea (ministrul bugetului) a impus plata TVA la încasarea facturii OBLIGATORIU pentru toate firmele cu cifra de afaceri sub 2,2 mln lei”. *„Dar de OG 8/2012 mai ţineţi minte? Una din prevederile acelei ordonanţe, emise tot sub bagheta mult prea înţeleptului domn Florin Georgescu era OBLIGAREA tuturor companiilor mici (sub 65.000 euro) să plătească impozit pe venit, fiind eliminată opţiunea de a plăti impozit pe profit. Cu alte cuvinte, forţa micii antreprenori să platească impozit inclusiv pe pierdere. De unde? Lasă că fură ei destul, au de unde...Mai mult, în înţelepciunea sa ruptă complet de realitate, dl Goergescu s-a asigurat că orice companie nou înregistrată este microîntreprindere, fără posibilitatea de a opta pentru impozitul pe profit”. *„La fel cum nu am uitat nici de un speach absolut memorabil al dlui Florin Georgescu la CEC, în urmă cu vreo 2 ani. Atunci domnia şi-a exprimat clar convingerea: capitalul românesc a fost făcut prin furt de la stat şi evaziune... Aşa o fi printre cunoştinţele domniei sale...” Acum, ce scrie Cristian Grosu, pe cursdeguvernare.ro, la care face trimitere Gabriel Biriş pe contul său de Facebook: „Două sunt problemele pe care economia privată le are cu examenul (la propriu!) al dlui. Ionuț Mișa: 1)În primul rând, dl. Ionuț Mișa are cea mai temută poziție într-un guvern al unei țări normale: cea de ministru de Finanțe. Adică viziune, autoritate, determinare, convingereacă ținta sa e dezvoltarea sănătoasă a economiei. 2)Dl. Ionuț Mișa tocmai își dă doctoratul, iar ecuațiile economice, teoriile și noile trenduri în materie de economie ar putea să nu reușească să se focalizeze pe soluția momentului. 3)Îndrumătorul de doctorat al Dlui. Ionuț Mișa este Dl. Florin Georgescu – prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României: și cu asta și începe problema economiei private din România.” Continuarea pe cursdeguvernare.ro