Un bărbat a murit la Canionul 7 Scări după ce un copac a căzut peste el

Porter Troupe este cel mai longeviv baschetbalist străin din campionatul României, unde joacă din 2008, cu o pauză de un an în sezonul precedent. Troupe va juca în sezonul ce începe pe 7 octombrie pentru echipa BCMU Piteşti. Un jucător foarte apreciat, Porter Troupe are o poveste fabuloasă: a fost la un pas să ajungă în NBA, tatăl său este un cunoscut scriitor american, iar mama lui a lucrat 16 ani la The New York Times.