BREAKING NEWS! Magazinele Carrefour ar putea să DISPARĂ. Anunţul care cutremură industria de retail

Atunci când a trecut vremea de plajă şi încă nu e timpul pentru schi, o excursie culturală poate fi o idee bună, Europa fiind pregătită cu o serie de expoziţii pentru această toamnă. Printre cele mai interesante astfel de expoziţii se numără, conform The Guardian, „Being Modern: MoMa in Paris”, organizată de Fondation Louis Vuitton, în cadrul căreia se vor prezenta 200 de lucrări din colecţia Muzeului de Artă Modernă de la New York (MoMa) ale unor artişti ca Pablo Picasso, Gustav Klimt, Andy Warhol ori Marcel Duchamp şi materiale de arhivă despre istoria muzeului ori o expoziţie dedicată anilor de început ai lui Marc Chagall, organizată la Kunstmuseum din oraşul elveţian Basel, care cuprinde lucrările acestuia din perioada 1911-1919.