Un bărbat a căzut în faţa metroului, în staţia Republica. Nu se știe dacă a fost un accident sau o tentativă de sinucidere

Selecționata Noii Zeelande, deținătoarea titlului mondial, și-a asigurat victoria finală în Rugby Championship pentru al doilea an consecutiv, chiar înaintea meciului cu Argentina, grație rezultatului de egalitate înregistrat în întâlnirea dintre Africa de Sud și Australia (27-27), disputată sâmbătă la Bloemfontein, informează Agerpres. Noua Zeelandă are un avans de șase puncte în clasament față de […]