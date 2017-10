Ţara în care sindicatele au dezlănţuit războiul pentru salarii ca în Vest. O creştere de doar 10% ar fi „de toată jena“

14:31

Familia Cuisnier locuieşte din 2007 pe insula Quéménes. Mica fâşie de pământ din Oceanul Atlantic le-a devenit casă lui Soizic şi David, după ce au decis să aibă grijă de ferma de aici. Au cultivat pământul, au crescut păsări şi animale, iar electricitate au datorită unei eoliene şi panourilor solare. David Cuisnier, locuitor al insulei Quéménes: Am încercat să combinăm o afacere de succes cu respectarea mediului înconjurător, a trebuit să ne întreţinem din agricultură. Aşa că am cultivat cartofi şi am crescut oi, ai căror miei i-am vândut măcelarilor. În plus, am cules alge marine comestibile. Insula are doar un kilometru şi jumătate lungime şi a fost locuită în permanenţă timp de mii de ani, până în 1992. A rămas apoi pustie timp de 15 ani, până la sosirea soţilor Cuisnier. Între timp familia s-a mărit cu doi copii. Iar uneori, viaţa s-a dovedit destul de grea. David Cuisnier: Acum trei ani am pierdut toată recolta de cartofi din cauza iepurilor, dar din fericire am compensat cu altceva. Aşa că am trecut peste acel moment, iar clipele grele au trecut. Acum, familia vrea să părăsească insula Quéménes. Cei doi copii vor merge la şcoală, aşa că guvernul francez le caută înlocuitori. 20 de oameni s-au oferit pentru acest post, iar o decizie va fi luată anul viitor. Plecarea de pe insula care le-a fost casă în ultimii zece ani nu se anunţă, însă, deloc uşoară pentru soţii Cuisnier. Soizic Cuisnier: Cei zece ani petrecuţi aici au fost minunaţi. Va fi emoţionant, e un capitol din viaţa noastră care se încheie. Fără îndoială, voi părăsi insula cu ochii în lacrimi...