Reacții după deciziile luate de Dică: "Asta trebuie să facă un antrenor" » Cine îl apără pe antrenorul stelist

Monica Niculescu a câștigat primul meci jucat contra unei jucătoare din top 10 în acest an, după ce a învins-o pe Johanna Konta în primul tur de la Beijing (6-1, 6-2), iar după meci a vorbit despre abordarea care i-a adus victoria. "Am fost precum un zid și am avut multă încredere. Loviturile slice au fost foarte joase, cele de backhand au fost înalte și lungi. Așa voiam să joc, iar azi totul a fost perfect. ...