Alimente pentru o imunitate de fier

11:31

Elevii Colegiului Economic din Targu Mures protesteaza, luni, in curtea scolii, nemultumiti dupa ce directorul scolii a hotarat ca la fiecare ora ei trebuie sa schimbe clasa, relateaza News.ro. In unitate, fiecare profesor are clasa lui, iar elevii se muta in pauze, in functie de orar. Citește mai departe...