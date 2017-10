Trafic oprit pentru lucrări pe DN 12 A, între judeţele Ialomiţa şi Brăila. Circulaţia este deviată pe rute ocolitoare

13:30

M-am maritat cu el, din dragoste, la 22 ani, dar nu stiam ce inseamna si mai ales nu stiam ce inseamna sa faci dragoste. In noaptea nuntii am aflat ca sotul meu era o bestie. Mi-a spus sa renunt la haine si sa ma asez pe pat. Cand s-a dezbracat si el, mi-a stat inima de ceea ce am vazut. Citește mai departe...