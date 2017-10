Detalii despre șansele ca Adi Mutu să lase Dinamo pentru FRF + ce schimbare ar putea face Miriuță în primul "11" la următorul meci

17:50

Ianis Hagi (18 ani), jucătorul celor de la Fiorentina, a declarat că se simte dezamăgit de faptul că a fost trecut pe linie moartă la gruparea viola, unde nu a bifat niciun minut în actuala stagiune. "Sunt dezamăgit, pentru că am făcut un cantonament foarte bun. Am avut evoluţii bune, toţi m-au apreciat după cum am jucat în cantonament şi speram să joc. Sunt dezamăgit puţin, dar nu am ce face, mă antrenez în continuare. ...