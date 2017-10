Din misterele energiei. Traderul Bit-Reen, afaceri de 270 mil. lei cu doi angajaţi

00:15

♦ Gigantul spaniol Inditex, controlat de Amancio Ortega, are pe piaţa locală 125 de unităţi sub opt branduri, în frunte cu Zara ♦ România are aproape la fel de multe magazine ca Germania, cea mai dezvoltată economie europeană, cu un salariu mediu de 5-6 ori mai mare decât cel local.