Adevăratul efect al scumpirii carburanţilor: Se va vedea IMEDIAT!

14:01

"Prețul carburanților a fost scumpit de companii", a declarat Iohannis. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că el n-a remarcat vreo scumpire a carburanților, după ce Guvernul Tudose a impus supraacciza. În pofida afirmațiilor lui Tăriceanu, mai mulți analiști arată că prețul la benzină a crescut, în medie, cu 5,8%, iar cel la motorină cu 6,7%, comparativ cu luna trecută, ca urmare a introducerii unei supra-accize la carburanți. "Eu n-am văzut nicio scumpire la carburant, au fost câteva creșteri de prețuri sau scăderi de prețuri. Sunt diferențe foarte mari de până la 10 la sută" a spus Tăriceanu, în Senat. Întrebat despre decizia Comisiei de buget din Senat de a elimina supraacciza la carburant din Ordonanța de Guvern, Tăriceanu a răspuns: "Am văzut ce s-a întâmplat in comisia de buget din Senat și nu sunt de acord. Sigur că este o preocupare firească. Atunci când am eliminat supraacciza nu am văzut scăderi la prețurile la carburant, am văzut doar o scădere a veniturilor la buget". Totodată, și premierul Tudose a dat asigurări că prețurile nu vor crește după introducerea supraaccizei. „Nu-i va influenţa negativ (pe români - n. red.). Pot să-i asigur". Plus: „Ia să vedem, dacă o punem la loc (acciza - n.r.) cresc? Eu cred că nu vor creşte. Totuşi perioada aia de romantism când făceau ce voiau pe aici s-a cam închis”, a afirmat recent prim-ministrul. După 15 septembrie, prețurile benzinei și motorinei au crescut sensibil în România, premierul Tudose a spus că prețul carburanților "este treaba companiilor", nu a Guvernului, iar ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a susținut că el, personal, n-a urmărit cum a evoluat prețul carburanților la pompă, după aplicarea supraaccizei. ”Sincer, nu am urmărit care este preţul la pompă, din punctul ăsta de vedere. Noi, când am făcut analiza, am ţinut cont de faptul că în momentul în care s-a redus acciza, ea nu s-a regăsit nici în preţul de la pompă, într-o scădere direct proporţională a preţului la pompă, dar nici într-o creştere a impozitului pe profit al companiilor care vindeau carburanţi, ceea ce ne-a făcut să ne dăm seama că această diferenţă pe care statul o lăsase ca o facilitate pentru fiecare cetăţean a fost preluată de către companii", a spus Ionuț Mișa. Gazele s-au scumpit cu 20%, începând din 1 octombrie. Astfel, factura va fi mai mare cu aproximativ 4 lei la o gospodărie medie. De asemenea, și tarifele la electricitate au urcat cu 0,030 lei/MWh, iar la carburanţi preţul a crescut din cauza majorării accizelor, lansând în cascada scumpirilor produse cu cele mai mari ponderi în inflaţie.