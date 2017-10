Diletanții. REFLEXUL DE CULTURĂ

00:15

Sunt un țăran român. Nu sunt nobil și nici nu aspir la așa ceva. Am primit o invitație să merg la Stalingrad. Unde au murit 150.000 de țărani de-ai mei. Am strâns bani. Am luat de la gura copiilor. Am plâns! Și nimeni nu îmi poate lua acest drept, că eu, Bichir Florian, nu mi-am făcut datoria față de Neamul meu.