Atac devastator al lui Dinu! A criticat-o dur pe Dinamo: "Jucătorii parcă nu știu fotbal! Este o echipă sleită, care dă impresia că se chinuie să termine meciul"

Claudiu Niculescu, tehnicianul celor de la FC Voluntari, a dat vina pe ghinion pentru înfrângerea echipei sale în fața Concordiei Chiajna, scor 0-1. "E frustrant să pierzi așa, e foarte foarte frustrant. Cred că am avut o partidă pe care am dominat-o în întregime. Am avut cinci-șase ocazii mari de a marca, iar adversara a marcat la singura ocazie. La cum a arătat jocul, doar ghinionul a făcut ca mingea să nu intre în poartă. ...