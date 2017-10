Arde câteva frunze de dafin în cameră și vei rămâne uimit de ce se întâmplă. Efectul este miraculos

09:10

Vă mai amintiţi de Oana Alexandru, fata care, de mică, suferă de distrofie musculară? Noi nu am uitat de ea nici o secundă, mai ales că, la fiecare sfârşit de an şcolar, mămica ei ne contacta şi ne spunea că fiica ei e, din nou, premiantă. Anul acesta însă, fata nu a putut încheia anul […] Post-ul S-o ajutăm pe Oana în lupta grea pe care o duce din copilărie. Tânăra are nevoie urgent de un umidificator, fără de care s-ar putea sufoca în orice moment apare prima dată în Libertatea.ro.